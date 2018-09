Paul Stanescu lanseaza acuzații FARA PRECEDENT la adresa conducerii PSD: Sistemul s-a pus in mișcare

Vicepremierul Paul Stănescu, ministru al Dezoltării Regionale, a declarat miercuri că nu se teme de o remaniere guvernamentală şi că, indiferent ce decizie va fi luată în acest sens, va rămâne în PSD ca un om de echipă. Totuși, el a ținut să remarce că imediat ce i s-a opus lui Dragnea a început denigrarea sa în toată presa.

"Niciodată nu mi-a fost teamă de nimic. Sunt un om cu mult curaj şi am spus mai devreme un lucru foarte important - că nu am dorit să intru în Guvern, am spus lucrul acesta şi, probabil, odată o să spun şi de ce nu mi-am dorit să intru în Guvern. (...) Dacă există o remaniere, foarte bine, niciun ministru nu e bătut în cuie, dar atât timp cât voi fi membru al Guvernului îmi voi face datoria până la capăt. (...) Am spus-o public şi o spun din nou, voi rămâne un om de partid, niciodată nu m-au interesat funcţiile în partid, nu mi-am dorit să fiu nici viceprim-ministru, nu mi-am dorit să candidez nici la funcţia de vicepreşedinte al partidului. Sunt un om de echipă, voi rămâne în PSD, chiar dacă cineva o să încerce să-mi ia carnetul, eu ştiu, nu ştiu cine, dar sigur voi rămâne în PSD şi sunt un om de stânga prin structura mea, fără discuţie acest lucru", a afirmat Stănescu, la sediul MDRAP, într-o conferinţă de presă.



El a vorbit şi despre "denigrarea" începută dintr-o dată împotriva sa "în toată presa".



"Denigrarea mea în toată presa - bine, la început cu doamna prim-ministru, denigrarea doamnei prim-ministru, care e un om excepţional, un om la superlativ pot să spun şi am fost cu doamna prim-ministru în multe vizite şi externe şi interne - a început dintr-o dată. Aşa. Sigur că am un semn de întrebare, probabil că o să-mi răspund ce se întâmplă sau ce se va întâmpla", a spus Paul Stănescu.



Vicepremierul a adăugat că respectiva campanie de denigrare la adresa lui a fost pornită după ultima reuniune a Comitetului Executiv Naţional al PSD.



"Denigrarea, în ultimele zile, după acel CExN în care opt ore am dezbătut toate temele pe care le-am avut în acel document, văd că deja denigrarea mea începe, aşa în forţă, în toată presa, mă surprinde lucrul ăsta. (...) Ceea ce ar fi rău, şi întrebarea pe care mi-o pun, tot acest lucru să nu se întâmple din partea unor colegi de-ai mei. Deocamdată, nu-mi vine să cred, dar, pe parcurs, o să mă conving. Până acum am fost bun, mai ştiam şi limba română, acum văd că nici limba română nu o mai ştiu. (...) Ceea ce vreau să transmit tuturor colegilor mei şi românilor, în primul rând, (...) niciodată nu m-am gândit doar la persoane, generaţia asta care suntem trebuie să ne gândim cu toţii şi la viitor. (...) Eu îmi doresc ca cei care vin după noi să trăiască mai bine decât noi, nu-mi doresc altceva şi nu am niciun gând de mărire", a susţinut Stănescu.



El a adăugat nu intenţionează să mai candideze pentru vreo funcţie iar în viitorul apropiat se va vedea că nu are nicio miză personală.



"Eu chiar nu vreau nimic, nu vreau să mai candidez la nimic. (...) Şi o să vă convingeţi, în viitorul apropiat, spun eu, că nu am nicio miză personală. Am spus şi în CExN în ce condiţii am intrat în Guvern. (....) Cred că chiar mi-am făcut datoria şi chiar vreau să facem lucruri. Şi, ce previzionează unii că o să se întâmple şi cu POR-ul şi dezangajarea, eu le spun că nu o să se întâmple aşa ceva, pe POR nu vor fi dezangajaţi bani europeni. Mi se pun multe lucruri în cârcă şi am devenit o persoană indezirabilă chiar, acolo cred că ajung până la urmă, pentru că văd că e în crescendo denigrarea mea în toată presa. (...) Sunt un om al faptelor (...) şi, dacă vreţi, obiectivele mele şi nu numai ale mele şi ale organizaţiei pe care o conduc şi obiectivele cred că la toţi colegii mei, la această oră, este tot ce ne-am asumat, (...) tot ce e în programul de guvernare. (...) Asta trebuie să facem noi şi, bineînţeles, activitatea guvernamentală care e foarte importantă şi activitatea parlamentară, care e la fel de importantă", a spus viceprim-ministrul.



El a punctat că, politic vorbind, "viitorul nu-l ştie nimeni". "Ştim prezentul, mai ştim trecutul şi doar atât. Viitorul nu-l ştie nimeni", a afirmat Paul Stănescu.