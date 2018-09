Paul Stanescu: Nimeni nu va pleca din PSD! Ce spune despre demiterea lui Liviu Dragnea

Paul Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vicepremierul Paul Stanescu, unul dintre liderii PSD care au cerut demisia lui Liviu Dragnea, a declarat, vineri, inainte de CEx, ca nu face parte din asa-zisul stat paralel, mentionand ca si daca se va incerca excluderea unui contestatar al lui Dragnea nimeni nu va pleca din partid. ZIUA ZERO pentru Liviu Dragnea! Viorica Dancila a ajuns in biroul lui Liviu Dragnea! Harta filialelor care NU il mai sustin pe Liviu Dragnea - FOTO/UPDATE "Daca eu fac parte din statul paralel, cred ca trebuie sa mergem in alta parte. Nimeni nu va pleca din partid chiar daca se va incerca o excludere sau alta. Toata lumea ramane in PSD. Problema e de management al partidului. Nu discutam de 'armetica'", a ...