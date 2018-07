Paul Stanescu va prelua in perioada 6 - 13 august atributiile premierului

Paul Stanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Viceprim-ministrul Paul Stanescu, ministru al Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, va prelua, in perioada 6 - 13 august, atributiile premierului privind conducerea operativa a activitatii Guvernului. O decizie in acest sens a fost emisa de premierul Viorica Dancila, fiind publicata marti in Monitorul Oficial. Vezi si: Primarul din Alba Iulia, mesaj transant pentru premierul Viorica Dancila: "Danchill out! Luati o pauza, doamna!" Decizia a fost emisa avand in vedere ca, in perioada respectiva, premierul se va afla in concediu, au declarat surse guvernamentale, pentru Agerpres. Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de . Avem si Instagram. ...