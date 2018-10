Premierul Dancila, proba de foc, miercuri, in Parlamentul European Premierul Viorica Dăncilă participă, miercuri, în Parlamentul European, la o dezbatere privind respectarea statului de drept din România, într-o sesiune plenară care va avea loc la Strasbourg. Citește mai departe...

Alerta in Portul Constanta. Un cetatean strain a fost injunghiat Un bărbat a fost transportat la spital, marți seara, după ce a fost înjunghiat în Portul Constanța.

Federatia Sindicatelor din Educatie „Spiru Haret”, solicitare catre premierul Viorica Dancila Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” îi solicită premierului Viorica Dăncilă să blocheze aplica ...

Naturalizarea atacantului lui PSG a intrat in impas! Stoichița e sincer: "Problema este ca…" "Naționala" lui Cosmin Contra l-ar putea pierde pe noul Ibrahimovic. Naturalizarea atacantului lui PSG a intrat în impas, iar CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, detalii de ultimă oră. Mihai Stoichiță, directorul Comisiei Tehnice a FRF, este sincer și recunoaște că sunt anumite probleme, ținând să precizeze că eventuala convocare a

Ce decizie radicala a luat EBA dupa a treia naștere După ce a născut a treia oară, fiica cea mică a fostului președinte Traian Băsescu a luat o decizie radicală. Dacă, de-a lungul anilor, Elena Băsescu a excelat în materie de vestimentație, de ceva timp pare că nu ar mai acorda o importanță deosebită acestui aspect. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă

Acesta e motivul pentru care nu și-a recunoscut fiica! CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini în premieră absolută cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai în Anglia. Gregory Tade a făcut istorie la CFR Cluj, fiind golgheterul echipei.

Milionarul italian al Annei Roman s-a combinat cu o ispita de la "Insula iubirii"! În urmă cu aproximativ două săptămâni, vă dezvăluiam că unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul autohton dă semne că este pe cale să se destrame (DETALII AICI). Din păcate, povestea de dragoste dintre modelul Anna Roma și Christian se pare că a ajuns la final. Milionarul italian s-a combinat cu o ispită

Nici Fane Spoitoru nu a avut asemenea inmormantare! Funeralii faraonice pentru "Imparatul" clanului Duduianu Lumea interlopă din România e în doliu după moartea temutului Segher. Liderul clanului Duduienilor s-a stins din viață, luni noapte, după ce a suferit un infarct în închisoare. Așa cum era de așteptat, rudele și prietenii temutului interlop vor să organizeze o grandioasă ceremonie funerară. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă detalii uluitoare