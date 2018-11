Pazeste-te de cancer cu usturoi!

Consumat in cantitati mari, usturoiul are proprietati anticancerigene, protejand organismul de toxine.

Conform cercetatorilor de la Universitatea de Stat din Ohio, usturoiul neutralizeaza nitratii care se pot gasi in alimente, mai ales in urma gatirii, fapt evidentiat cu ajutorul unor teste de urina, relateaza EmaxHealh.



Carnea procesata, anumite feluri de a pregati mancarea, care presupun gatirea la temperaturi mari, apa contaminata, toate acestea ne expun actiunii nitratilor.



In organism au loc reactii care fac ca acesti nitrati sa devina cancerigeni. Din fericire, usturoiul actioneaza asupra acestora, transformandu-i in chimicale inofensive.



Cei mai paziti de cancer sunt cei care consuma 5 grame de usturoi pe zi, au aratat testele de urina la care au fost supusi mai multi voluntari. In afara mirosului specific, care poate fi mascat sau indepartat, usturoiul nu are efecte secundare.



Un singur catel de usturoi poate avea 5 grame si poate fi de ajuns pentru a tine cancerul la distanta, spun cercetatorii.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.