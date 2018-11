Pe 30 noiembrie dam startul distractiei pe gheata, la patinoarul Palas ICE

Palas Ice google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fulgii de zapada anunta deschiderea patinoarului de la Palas. Si in acest an, in parcul ansamblului se deschide principala atractie a iernii, Palas Ice. Cel pentru adulti si copii se va inaugura maine, pe 30 noiembrie 2018, iar patinoarul dedicat exclusiv celor mici, unde pot lua si lectii de la instructori specializati, va fi functional in curand. Ti-ai lustruit patinele? Incepand de pe 30 noiembrie, adultii si copiii deopotriva sunt invitati la Palas Ice. Miscarile pe gheata vor putea fi exersate pe o suprafata generoasa, de 1.200 mp, care poate gazdui pana la 300 de persoane, iar distractia va tine intregul sezon rece, pentru ca patinoarul va fi functional pana la o temperatura de maximum 12 grade Celsius ...