Pe cine a sunat Ionela Prodan pentru a-si lua ADIO! “M-a sunat de adio, mi-a spus ca… Eu m-am speriat si…”

Ionela Prodan 1

Razvan Botezatu este si el socat de moartea Ionelei Prodan. Prezentatorul de la matinal sustine ca a fost sunat de artista cu doar cateva saptamani inainte de moartea ei si nu ii vine sa creada ca a fost un apel prin care si-a luat adio.

“Din pacate am aflat aceasta veste tragica… doamna Ionela Prodan s-a stins din viata. Nu pot sa cred ca in urma cu doar cateva saptamani m-a sunat si nu am vrut sa cred ca e un apel de adio… si imi multumea pentru tot, ca i-am fost aproape mereu, ca ne imbratiseaza, mi-a transmis atunci sa ii pup pe toti din echipa.

M-am speriat si am intrebat-o daca s-a intamplat ceva si mi-a spus ca nu este bine si ca se simte rau… la cateva zile a fost internata…. si acum…. Sunt ravasit si socat in acelasi timp. Atata viata, atata zambet… atata optimism in acest om…”, a transmis Razvan Botezatu.

Citeste si: Anuntul oficial al medicilor dupa ce Ionela Prodan a murit

Ionela Prodan a murit. Spitalul Elias, acolo unde era internata artista, a dat publicitatii un comunicat de presa. IOnela Prodan a murit in urma unui stop cardiorespirator iresuscitabil. Artista fusese internata pe 16 martie, in stare grava. Ulterior, a intrat in coma.

Anuntul oficial al medicilor: de ce boala suferea Ionela Prodan

”Doamna Ionela Tanase (Prodan) in varsta de 70 de ani s-a internat vineri, 16.03.2018, la Spitalul Universitar de Urgenta Elias, in stare grava in contextul acutizarii unor afectiuni cronice.

Pe perioada internarii a beneficiat de monitorizare stricta cu supravegherea si controlul functiilor vitale, cat si asigurarea confortului fizic si psihic adecvat situatiei date”, se arata in comunicatul transmis de spital.

Acestia adauga ca decesul a fost inregistrat, luni, 16 aprilie, la ora 21, iar cauza decesului a fost stop cardiorespirator iresuscitabil.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.