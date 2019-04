Pe cine vede Traian Basescu favorit la castigarea alegerilor prezidentiale

Preşedintele Klaus Iohannis s-ar menţine pe primul loc la alegerile prezidenţiale, dacă acestea ar avea loc duminica viitoare, arată cel mai nou sondaj IMAS. „Iohannis nu are adversar acum. Singurul politician care a spus - voi candida este preşedintele”, a declarat la Digi24 Traian Băsescu.Întrebat despre şansele politicienilor aflaţi pe locurile următoare, potrivit acestui sondaj, Traian Băsescu a spus că Tăriceanu ar câştiga „experienţă”, în timp ce Dacian Cioloş nu are şanse de câştig.Despre declaraţia recentă a lui Călin Popescu Tăriceanu - „dacă voi candida, voi câştiga”, Traian Băsescu a completat: „Experinţă, Călin. Nu câştigă, nu are ce-i trebuie ca să câştige o astfel de competiţie”.Totodată, întrebat dacă îl vede intrat în această cursă pe Dacian Cioloş, fostul preşedinte a răspuns: „Intrând, îl văd. Uneori îţi ia Dumnezeu minţile la tinereţe, nu-l văd câştigând”.Despre visul lui Dragnea la prezidenţiale, Traian Băsescu a spus: „Visul ăsta îl are, depinde cum vor evolua lucrurile, el nu are nicio şansă.Dacă vrea să dea o şansă PSD trebuie să îşi ia clica din vârful PSD şi să plece, să se tragă din vârful partidului pentru că atunci Pro România va veni înapoi. Pro România sunt plecaţi că e Dragnea acolo, dar ei sunt PSD-işti de nădeje. Ponta va dori să ia înapoi PSD. Dacă ar fi inteligent, Dragnea s-ar da la o parte, el nu mai poate fi steagul partidului, e epuizat”.