Pe Corina Danila o stie toata lumea, dar pe fiica ei nu a vazut-o nimeni. Ea este Rianna, copilul celebrei prezentatoare de stiri. Imagine rara

Corina Danila

Cum arata fiica Corinei Danila. Admiratorii prezentatoarei de televiziune au vazut-o pe Rianna intr-o imagine rara, alaturi de celebra ei mama.



Prezentatoarea de televiziune Corina Danila este extrem de discreta atunci cand vine vorba despre viata ei personala. De sarbatori, insa, vedeta a facut o exceptie si le-a prezentat-o prietenilor sai virtuali pe fiica ei, Rianna.



Cum arata fiica Corinei Danila. Si-au facut selfie imbratisate



Putina lume stie cum arata fata prezentatoarei de televiziune. Corina Danila si-a aniversat fiica, Rianna, in urma cu cateva zile.



Pe pagina sa de pe un site de socializare, vedeta de televiziune a postat o fotografie in care apare de mostenitoarea sa. Cele doua si-au facut un selfie, imbratisate, in holul teatrului National Ion Luca Caragiale din Capitala.



Rianna, care acum are 13 ani, este o domnisoara in toata regula. Chiar daca in poza nu i se vede chipul in totalitate, se observa foarte bine ca adolescenta a mostenit frumusetea de la celebra sa mama.



„Tu imi esti lumina, iubire, speranta, vis… Iti multumesc, Rianna mea, pentru fiecare zi din cei treisprezece ani, de pana acum! La multi ani, draga mamei draga”, este mesajul pe care Corina Danila i l-a transmis fiicei ei.



Rianna este fruct al relatiei pe care prezentatoarea de televiziune a avut-o cu pilotul Norris Mageanu, de care s-a despartit in urma cu ani.

