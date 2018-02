Pe ei ii loveste norocul in Martie! Nu vor mai sti ce sa faca cu banii, vor avea buzunarele pline! Care sunt zodiile care se imbogatesc in luna martie

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astrele vorbesc despre multe aspecte ale vietii, despre dragoste, viata de familie, despre relatii, insa iata ca ne spun si care sunt zodiile peste care va ploua cu bani incepand cu luna martie a acestui an, continuand pe toata perioada primaverii. Ei sunt cei care nu vor duce lipsa de nimic, esti si tu in lista? Locul IV: GEMENI Acesti nativi au investit la un moment dat intr-un proiect pe care l-au considerat a fi inutil, insa acum se va adeveri ca nu este deloc asa. Vor avea parte de o serie de surprize placute din acest punct de vedere. Este posibil ca o persoana draga acestor nativi sa le propuna o calatorie intr-o tara calda, iar daca gemenii vor refuza, vor regreta acest lucru mai tarziu. Locul III: TAUR Se poate ca in ...