Pe el il stie toata lumea, dar iata cum arata fiica lui Cabral la 15 ani. Este o adevarata domnisoara! Uite cu cine seamana leit. Toti fanii au remarcat asta

Toata Romania o stie pe fiica lui Cabral. Micuta Inoke este astazi o adevarata domnisoara. Are 15 ani si seamana leit cu o cunoscuta cantareata de muzica pop. Asemanarea dintre Inoke si Selena Gomez este una foarte mare, spun fanii. Inoke, fiica lui Cabral si a Luanei Ibacka, a sustinut anul trecut examenul de Evaluare Nationala si a aflat rezultatele. Se pare ca Inoke a invatat serios in ultimul an pentru ca notele ei nu sunt deloc mici. Inoke a luat 8,75 la limba romana si 8,50 la matematica, avand o medie de 8,62. Fetita a terminat scoala gimnaziala Ioanid din Bucuresti . Desi orice tata ar fi ingrijorat in privinta admiratorilor, Cabral se declara linistit. Cel putin deocamdata: "Nu o pazesc, am impresia ca se paze ...