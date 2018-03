”Pe marginea prapastiei”. In prag de razboi comercial, China anunța ca ”va lupta pana la sfarsit”

Simona Halep, locul I WTA, a declarat că naşterea unui copil este un moment special şi este de acord ca jucătoarele care revin după maternitate să beneficieze şi de statutul de cap de serie, dacă e cazul, nu numai de clasamentul protejat."Când cineva dă naştere unui copil e mai mult decât sport, e c ...

Distribuie Tweet Facebook E-mail Liviu Arteni a acordat un interviu in care a facut declaratii cutremuratoare dupa moartea Israelei Vodovoz. Acesta este devastat de durere dupa disparitia celei care i-a fost sotie. Liviu Arteni a fos ...

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Iasul a reintrat in aceasta dimineata ...

ShareTweet În ciuda zăpezii și a frigului de afară, în noaptea de sambata 24 martie spre duminica 25 martie, sub lumina in crestere a Lunii, se schimba oficial ora, Romania trecand la ora de vara! Vineri 23 martie, primul patrar de Luna intra in Gemeni pentru aproximativ 3 zi ...