Pe patul de moarte, mama criminalului din Brasov si-a blestemat fiul! Acestea sunt cuvintele care l-au bantuit toata viata pe Florin Buliga

criminalbrasov google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Florin Buliga, criminalul care si-a ucis intreaga familie, sotia si cei doi copii, la Brasov, le-a marturisit atat anchetatorilor, cat si avocatului sau, ca a fost foarte afectat de moartea mamei sale, pe cand el avea 14 ani si jumatate, pentru ca aceasta a murit blestemandu-l. Buliga avea 14 ani si jumatate, iar mama lui 38 de ani, in momentul in care femeia a murit din cauza unei boli incurabile. Inainte insa de a muri, femeia si-a blestemat unul dintre cei doi baieti. Pe Florin. Iar el a fost bantuit in permanenta de cuvintele mamei sale. Ba chiar era convins ca si el va muri tot la varsta de 38 de ani. Avocatul lui Buliga, Daniel Diaconu, a spus ca il viziteaza o data la doua zile, iar clientul s ...