Pe sistemul ''hotul striga hotii''! Reprezentantii Eurovision Romania se plang de sistemul de vot ineficient

eurovision google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Televiziunea Romana a transmis vineri, dupa semifinala Eurovision in care reprezentanta tarii noastre - trupa The Humans - a fost eliminata din concurs, un comunicat in care acuza probleme la sistemul de vot in tari cu mari comunitati de romani. Grupul The Humans a prezentat, joi seara, la Lisabona, piesa „Goodbye”, in a doua semifinala a concursului, scrie news.ro. „Pe parcursul celor 15 minute alocate sesiunii de vot, numerosi romani din strainatate au reclamat defectiuni tehnice la sistemul telefonic. Mesajele, viralizate prin retelele de socializare, veneau din tari cu importante comunitati de romani, precum Germania si Italia, unde problemele operatorilor de telefonie au grevat pos ...