Pe toate drumurile din judetul Tulcea se circula in conditii de iarna. Drumarii au intervenit cu tone de material antiderapant

"Am intervenit cu 6 utilaje, 10 tone de clorură şi 57 de tone de sare. Cantităţile sunt foarte mari pentru că a nins până la ora 3,00 dimineaţa. Dacă nu interveneam din timp, nu reuşeam să ţinem lucrurile sub control. Am terminat tot stocul de sare, dar azi (vineri, n.red.) urmează să primim noi cantităţi", a declarat pentru AGERPRES viceprimarul Luca.