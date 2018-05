Pedeapsa primita de un tata care si-a violat fiica. Tanara s-a sinucis din cauza traumei suferite

Un barbat din Marea Britanie a fost condamnat la noua ani de inchisoare, dupa ce si-a violat fiica. Tanara s-a sinucis din cauza traumei suferite, insa a reusit sa-si trimita tatal in spatele gratiilor cu declaratia pe care a dat-o inainte sa-si puna capat zilelor.

Jamie-Leigh Craig a fost violata in urma cu doi ani, chiar de tatal ei. Tanara de 19 ani a fost fortata de acesta sa intretina relatii sexuale, in apartamentul lui, unde se mai aflau cativa prieteni ai barbatului. Atacul a durat aproximativ zece minute, insa Jamie a spus ca pentru ea a fost o vesnicie, relateaza Daily Mirror.

Dupa viol, Jamie i-a povestit mamei ei ce s-a intamplat. Mai mult, ea a mers la politie, unde a depus o plangere impotriva tatalui ei. Trei luni mai tarziu, tanara a decis sa-si puna capat zilelor, din cauza traumei suferite. Acum, ei i s-a facut dreptate. Tatal ei a fost condamnat la inchisoare.

Un judecator a anuntat sentinta in acest caz, iar declaratia data de tanara inainte sa moara a fost cea care l-a trimis pe acesta in spatele gratiilor. “Esti condamnat pentru violarea fiicei tale. Faptul ca un tatal poate sa-si atace fiica in asemenea mod este de neimaginat”, a declarat judecatorul.

Sentinta a facut-o pe mama tinerei sa planga. Ea a povestit ca i-a promis fiicei sale, la inmormantarea acesteia, ca va face dreptate pentru ea.

