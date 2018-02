Pedofilul care racolase zeci de minori din judetul Cluj, trimis in judecata

Corupere minori

Magistratii Tribunalului Cluj au dispus, in cursul zilei de vineri, 23 februarie, inceperea judecatii cauzei in care bihoreanu Hosu Ovidiu este acuzat de pornografie infantila si corupere de minori in scopuri sexuale. Instanta a constatat legalitatea sesizarii prin rechizitorilul procurorilor BCCO, astfel incat va fixa un prim termen de judecata dupa expirarea termenului de contestatie. In cauza s-au constituit ca parte civila zeci de persoane, majoritatea pentru copiii lor minori, multi din comunele Clujului.

La finele lunii octombrie a anului trecut, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului HOSU OVIDIU, in varsta de 35 de ani, domiciliat pe raza judetului Bihor, pentru savarsirea infractiunii de racolare a minorilor in scopuri sexuale si a infractiunii de pornografie infantila, in forma agravata si in forma continuata. Minorul racolat pe internet este din comuna Aghiresu, judetul Cluj.

In fapt s-a retinut ca la data de 06.09.2017, inculpatul Hosu Ovidiu, utilizator al unui cont dintr-o retea de socializare, i-a expediat unui minor in varsta de 12 ani, o „cerere de prietenie”, cu scopul de a-l racola pentru intretinerea de acte de natura sexuala. Aceasta solicitare a fost observata de catre tatal minorului care a luat decizia sa comunice cu acesta, scop in care a deschis un cont in reteaua de socializare, pe telefonul personal. Astfel, fiind abordat de catre inculpat, tatal minorului i-a raspuns acestuia ca si cum ar fi fost fiul sau.Inculpatul i-a cerut detalii despre el (varsta, localitatea in care locuieste etc.), cerandu-i sa se intalneasca in diverse locuri si propunandu-i totodata sa intretina impreuna relatii sexuale.

In perioada 07.09.2017 – 09.09.2017, la ore diferite, inculpatul i-a expediat tatalui minorului doua fisiere video reprezentand materiale pornografice cu minori (doua filmulete in care apar minori care intretin acte sexuale), cerandu-i sa le vizioneze, informandu-l totodata ca mai detine aproximativ 800 de astfel de materiale pornografice.

In intervalul 09.09.2017-23.09.2017, inculpatul a continuat cu propunerile explicite privind intretinerea de acte sexuale avand reprezentarea ca interlocutorul sau este minorul in varsta de 12 ani.

La data de 25.10.2017 Tribunalul Cluj a dispus arestarea preventiva a inculpatului pentru o perioada de 30 de zile.

Cauza este instrumentata de ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj.

