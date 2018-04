Pedofilul care urmarea elevii de la Iuliu Hațieganu a fost prins. Are 36 de ani și este din Cluj

Pedofil prins la Cluj

Reprezentanții IPJ Cluj anunță că au deschis un dosar penal pe numele unui bărbat de 36 de ani, din Cluj, care ar fi acuzat de corpere de minori.

”În legătură cu informaţiile vehiculate în spaţiul public, referitoare la faptul că un bărbat ar fi acostat eleve din cadrul unei şcoli gimnaziale dintr-un cartier clujean, facem următoarele precizări:

La data de 24 aprilie, la nivelul Poliţiei municipiului Cluj-Napoca, a fost înregistrat un dosar penalsub aspectul săvârşirii infracţiunii de „corupere sexuală a minorilor”.

Poliţiştii au identificat persoana bănuită de comiterea acestei fapte, ca fiind un bărbat de 36 de ani din Cluj-Napoca.

În prezent poliţiştii desfăşoară activităţi în vederea găsirii acestuia şi tragerea lui la răspundere penală.”, aratăreprezentanții IPJ Cluj

O profesoară de la Școala Iuliu Hațieganu a fotografiat și trimis la poliție mașina unui pedofil.

”ATENTIE PARINTI!!!!!(anunt postat de invatatoarea copilului meu, invata la scola Iuliu Hateganu) Vreau sa va aduc la cunoștință un incident petrecut lângă școala unde ne desfășurăm semi-internatul. Joi și vineri dimineata un individ parcat intr-o mașină pe trotuarul de lângă școală, a abordat doua fetițe (una din clasa noastra, iar cealalta din alta clasa a IV-a).

Si-a coborât pantalonii și le-a întrebat dacă vor sa-l însoțească. Azi am reusit sa il identificam. L-am abordat, am pozat mașina și pe el. Are un Ford negru, cu numărul CJ-81-MKI. Am anunțat Poliția, care a spus ca va pune masina sub urmărire. Am discutat cu copiii despre incident și v-am adus la cunoștință, în ideea de a spori siguranța lor!!!”.

