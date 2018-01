Penélope Cruz va fi recompensata cu un trofeu onorific la gala premiilor César 2018

Actriţa spaniolă Penélope Cruz va fi recompensată cu un trofeu onorific pentru întreaga carieră la gala premiilor César 2018, considerate echivalentul francez al Oscarurilor, informează hollywoodreporter.com. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Anunţul a fost făcut luni de Academie des Arts et Techniques du Cinema, instituţia care decernează premiile César. Numind-o „muză pentru mari cineaşti” şi „o frumuseţe latină radiantă”, Alain Terzian, preşedintele academiei, a spus că vedeta spaniolă are „abilitatea de a străluci atât în producţii internaţionale, cât şi în filme intime”. El a amintit de rolurile jucate de Cruz în filme precum „The Counselor” al lui Ridley Scott, „Nine”, regizat de Rob Marshall, „The Orient Express”, al lui Kenneth Branagh, şi „Don’t Move”, al lui Sergio Castellito. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Potrivit The Hollywood Reporter, deşi în prezent apare pe micile ecrane, în producţia „American Crime Story: Versace”, Penélope Cruz a reprezentat timp de mulţi ani o muză pentru regizorul Pedro Almodovar. Cei doi au colaborat la mai multe filme, între care se numără „All About My Mother” şi „Open Your Eyes”, pentru care a fost realizată şi o variantă în limba engleză, cu titlul „Vanilla Sky”. Cruz a primit premiul pentru cea mai bună actriţă la Cannes, pentru filmul „Volver” al lui Almodovar, premiu pe care l-a împărţit cu Carmen Maura, Lola Dueñas, Blanca Portillo, Yohana Cobo şi Chus Lampreave. Printre artiştii care au primit premiul César onorific la ediţiile din anii precedenţi se află nume mari de la Hollywood, precum Quentin Tarantino, Kate Winslet, Michael Douglas, ...