Pensii mai mari pentru 100.000 de pensionari. Cine va primi cu 40% mai multi bani

100.000 de pensionari care au lucrat in conditii grele vor primi pensii mai mari pana in 30 septembrie, promit autoritatile. Deocamdata, doar la o treime dintre ei au ajuns deciziile de recalculare, dar nu si diferentele de bani pe care le va aduce postasul incepand de joia viitoare. Majorarile trec de 40% pentru cei care au muncit, de exemplu, ca mineri, in mediu cu radiatii ori au fost acrobati sau balerini. Marius Budai, ministrul Muncii: „Pensiile persoanelor care au lucrat in grupa I si a II-a de munca si care, la momentul retragerii din activitate, nu le-a fost luat in calcul stagiul suplimentar pentru acordarea punctajului sunt in linie dreapta cu calcularea.″ Anuntul ministrului Muncii vi ...