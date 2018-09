Pensii mai mari pentru zeci de mii de romani, incepand cu 1 octombrie! Cine va beneficia de majorari

Pensii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Aproximativ 100.000 de pensionari care au lucrat in grupele I si II de munca si care au iesit la pensie in perioada 1990 – 1 ianuarie 2011 vor beneficia, la nivel national, de recalcularea din oficiu a pensiilor si de o majorare a veniturilor in urma acestui proces. Procesul de recalculare pentru acesti beneficiari va incepe la 1 octombrie 2018, principalele categorii profesionale la care se vor aplica noile prevederi fiind fosti angajati din minerit, siderurgie, constructii, cai ferate si alte domenii care s-au incadrat in grupele I si II de munca. Anuntul a fost facut de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu. 'In iulie a aparut legea 221 pe 2018, care presupune recalcularea pensiilor, pentru cei ...