Pensionar jefuit de 25.000 de lei, in comuna clujeana Aiton. Hotii au fost prinsi in urma unor perchezitii. VIDEO

Perchezitii la Aiton

In urma investigatiilor efectuate, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda, Postul de Politie Comunal Aiton, au retinut 24 de ore trei persoane banuite de comiterea unui furt. Prejudiciul de peste 25.000 de lei a fost recuperat de catre politisti.

Marti, 6 martie, politistii din cadrul Sectiei 9 Politie Rurala Turda –Postul de Politie Comunal Aiton, impreuna cu luptatori de actiuni speciale, au efectuat o perchezitie domiciliara pentru probarea activitatii infractionale a trei persoane.

Conform probatoriului administrat, la data de 4 martie a.c., pe timp de noapte, doi tineri, de 16 si 22 de ani, din comuna Aiton, ar fi patruns, prin efractie, in locuinta unui barbat, de 78 de ani, de unde ar fi sustras o cutie metalica cu circa 25.000 de lei. Banii sustrasi ar fi fost ascunsi in imobilul in care locuiau cei doi tineri, precum si o femeie, in vârsta de 42 de ani, din Aiton.

In urma perchezitiei, o parte din bani au fost gasiti intr-o boxa audio din locuinta, iar cealalta parte in podul casei, prejudiciul fiind astfel recuperat integral. De asemenea, cutia metalica in care erau banii a fost gasita intr-o gramada de gunoi, din curtea locuintei.

Cei trei au fost retinuti pentru 24 de ore, sub aspectul comiterii infractiunii de furt calificat si complicitate la furt calificat.

Ulterior, tânarul in vârsta de 22 de ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, iar celelalte doua persoane implicate au fost puse sub control judiciar pentru 60 de zile.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.