Pensionarii ieseni, chemati pentru vizarea legitimatiilor gratuite de transport 

Pensionarii ieseni, beneficiari ai legitimatiilor gratuite de calatorie cu transportul in comun, sunt asteptati la tonete pentru vizarea documentelor pentru anul in curs. Perioada pentru indeplinirea acestei proceduri este 1 - 30 aprilie 2018. Solicitantii sunt obligati sa prezinte lucratorilor CTP, care vizeaza legitimatiile, cartea de identitate sau buletinul, ultimul cupon de pensie si vechiul document. Precizam ca posesorii de legitimatii nevizate pe 2018 pot calatori in baza acestui act in toata aceasta perioada, intre 1-30 aprilie 2018. CITESTE SI: Inca trei tramvaie au fost aduse la Iasi din Germania In cursul noptii de 26 spre 27 martie, alte trei tramvaie second-ha ...