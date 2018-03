Pensionarul britanic lasat pe drumuri de un roman, consolat de un altul, si mai tanar!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fostul vicar britanic in varsta de 79 de ani, lasat pe drumuri de sotul sau, de numai 24, spune ca traieste fiorii iubirii din nou, chiar cu un barbat mai tanar, tot din Romania, student la Biologie, povesteste The Telegraph... Philip Clemens a ajuns sa fie compatimit de intreaga lume dupa ce si-a vandut casa in valoare de 215.000 de lire sterline, pentru a-si trai marea iubire a vietii alaturi de un homosexual in Romania, de care s-a despatit la doar cateva luni de la momentul in care cumparase pe numele acestuia un apartament in Bucuresti. ”L-am parasit cu tristete si nefericire in suflet. Desi toti prietenii din Anglia ma indemnasera sa o fac, aveam inima grea. M-a condus la aeroport, pierdusem tot, imi pierdusem ...