Pentru a evita criticile, CNA a dat lovitura de gratie Antenei 3

Potrivit Paginademedia.ro, Consiliul National al Audiovizualului s-a agatat de o „chichita“ juridica pentru a sanctiona o editie din februarie a emisiunii „Sinteza Zilei“, de la Antena 3, care a atras 149 de reclamatii, dar care timp de sase luni nu a fost analizata si, drept urmare, derapajul moderatorului s-a prescris.

Este vorba de celebra editie in care, exasperat, Mihai Gadea i-a spus purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca, sa o pupe in fund pe Laura Codruta Kövesi, care era la momentul respectiv procurorul sef al DNA.

Pentru a sanctiona totusi Antena 3 si a evita alte critici, CNA s-a folosit de faptul ca daca un post incalca legea in forma continuata, pe aceleasi articole de lege sau din acelasi capitol al legislatiei, pot fi analizate „la pachet“ si sesizarile care s-au prescris, arata sursa citata. Astfel, membrii CNA au amendat cu 40.000 de lei atat derapajul lui Gadea, cat si campania „Dati un chior pentru Kovesi“, desfasurata intre 20 si 26 martie, dupa ce Antena 3 si alti angajati ai postului au pierdut procesul cu Laura Codruta Kovesi, fiind obligati sa plateasca daune de 300.000 de lei.

Chiar daca tarzie, decizia CNA este o surpriza placuta, avand in vedere istoricul lung de abateri care au ramas nesacntionate pentru ca membrii nu le-au discutat la timp. Amenda vine si dupa ce Radu Herjeu, membru al Consiliului, a atras atentia inca din ziua in care derapajul lui Gadea s-a prescris ca aceasta situatie „va aduce iar critici institutiei, de data asta intemeiate“.

De altfel, amenda de 40.000 de lei a fost propusa tot de Herjeu, care i-a reprosat lui Rasvan Popescu, vicepresedintele CNA si cel care conduce sedintele, ca acest caz ar fi trebuit discutat inainte de a expira. Herjeu a subliniat ca reactia lui Mihai Gadea reprezinta „unul dintre cele mai grave lucruri pe care le-a vazut la televiziunile romanesti in ultimii 28 de ani“. „Si-a batut joc de statutul de moderator. Mi se pare ca si-a abandonat total acel rol de mdoerator si a abuzat de pozitia lui de sef de platou pentru a-i spune unui invitat...nespuse. Eu nu as fi vrut sa leg aceste emisiuni. As fi vrut sa fie discutata separat, ca sa dam un semnal ca oi fi tu moderator, oi fi tu Dumnezeul in studioul ala, dar nu poti sa faci chiar ce vrei tu“, a mai spus Herjeu citat tot de Paginademedia.ro.

