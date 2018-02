Pentru ei se schimba destinul din martie. Astrele si-au ales preferatii, ei vor da lovitura

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Luna martie vine cu schimbari si vesti importante pentru majoritatea zodiilor. Insa, doar pentru unele zodii astrele se aliniaza iar destinul se schimba complet. Vor avea parte de momente si intamplari cum nu au mai avut pana acum. Cu putin timp inaintea datei de 8 martie, aceste trei zodii vor da marea lovitura. Iata pereferatii astrelor in luna martie. BERBEC Berbecii au inceput luna februarie cu dreptul. Chiar daca spre mijlocul perioadei au intampinat ceva dificultati, acesti nativi vor incheia luna in armonie si iubire. Este posibil sa primiti o suma importanta, probabil o restanta mult asteptata de la rude sau prieteni. La capitolul dragoste, Berbecii stau foarte bine. Dupa o perioada de monotonie, in luna martie va ...