Pentru SSC Farul, salvarea a venit de la Gica Hagi!: Inspectie la stadionul Farul“. Nu sunt indeplinite toate conditiile de omologare pentru Liga a 2-a (galerie foto)

Din comisie au făcut parte reprezentanţi ai mai multor instituţii, Jandarmeria, ISU, Direcţia pentru Sport şi Tineret a judeţului Constanţa, ai firmei de pază, ai SSC Farul Constanţa, iar din partea Federaţiei Române de Fotbal a fost prezent Dorinel Dincă, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi. În urma inspecţiei, s-a concluzionat că nu sunt întrunite toate condiţiile de omologare, situaţie în care s-a oferit termen până joi, 2 august, pentru remedierea problemelor. Bomba a venit însă câteva ore mai târziu!„S-a stabilit că nu întrunim 100% condiţiile de omologare şi s-a dat un termen până joi, la ora 9.00, pentru remedierea problemelor. Sunt lucruri care, spun eu, cu înţelegere, se pot rezolva, astfel încât să putem disputa meciul de sâmbătă (n.r. cu ACS Poli Timişoara), cu spectatori, pe stadionul Farul. Avem speranţe că vom îndeplini cerinţele, pentru că sunt nişte lucruri care ni s-au reproşat foarte uşor de rezolvat. De exemplu, n-am avut două scaune şi o masă la punctul de comandă. Turnicheţii funcţionează, dar nu stau în nu ştiu ce unghi. Camerele de luat vederi merg şi ele. Dar să spui să faci curat în tot stadionul, să tai tu, care eşti chiriaş, tufele din tot stadionul, aceasta e o muncă de Sisif. Suntem de acord să ni se restricţioneze nişte locuri, nişte tribune, dar nu să ţi se ia dreptul să joci. 90% suntem în regulă. Apa curge acum. A fost oprită o perioadă, dar s-a remediat. În cazul în care ţâşnitoarele de pe stadion nu vor merge, am promis că vom oferi apă plată tuturor spectatorilor. Va fi apă din belşug“, a declarat Marcel Lică, imediat după inspecție.Potrivit acestuia, varianta a doua ar fi fost ca meciul de sâmbătă să se joace, tot pe „Farul“, dar fără spectatori, sau la Techirghiol. „Ne vom strădui, dacă va fi nevoie, să găsim o variantă de joc şi la Techirghiol, însă soluţia numărul 1 este clar stadionul «Farul»“, puncta Marcel Lică. Salvarea pentru SSC Farul în problema stadionului a venit însă, peste doar câteva ore, de la Gică Hagi, la care suporterii au apelat pentru a permite SSC Farul să joace meciul cu ACS Poli Timișoara la Ovidiu, pe arena centrală a Academiei Hagi, cea care găzduiește și meciurile oficiale ale FC Viitorul, campioana României din sezonul 2016/2017. Hagi a fost de acord. Mai mult, nu-i va percepe bani SSC Farul pentru folosirea terenului! „Regele” ajută astfel din nou echipa suporterilor, după ce, la începutul sezonului trecut, dăduse mai mulți jucători la SSC Farul, pentru evoluțiile din Liga a 3-a.„Când am constatat că există un risc de a nu putea juca cu spectatori contra timișorenilor, pe stadionul Farul, suporterii i-au trimis un SMS lui Gică Hagi, întrebându-l dacă ni se poate permite să disputăm meciul de debut în eșalonul secund pe terenul central al Academiei Hagi. Această cerere a fost acceptată imediat, fără costuri pentru noi, iar mâine dimineață (n.r. astăzi) încheiem contractul. Meciul are loc sâmbătă, 4 august, de la ora 13.00. În această situație, nu abandonăm totuși planul de a evolua în Liga a 2-a pe stadionul Farul. Ne preocupăm în continuare de rezolvarea tuturor problemelor semnalate la inspecția de astăzi (n.r. ieri), astfel încât stadionul din str. Primăverii să primească omologarea pentru eșalonul secund. Însă, următoarea inspecție nu va mai fi joi, 2 august, ci săptămâna viitoare, ca să avem timp să rezolvăm toate cerințele. Vom discuta cu Gică Hagi și posibilitatea de a mai juca la Ovidiu în Liga a 2-a, în funcție de cât de repede vom omologa stadionul Farul. Îi mulțumim pe această cale lui Gică, cel care a rămas același om de caracter. Sper că acum s-a convins și cel mai neîncrezător suporter că Gică Hagi a iubit mereu clubul Farul, ajutându-l de multe ori”, a declarat Marcel Lică.Revenind la inspecția de ieri de la stadionul „Farul”, de la DJST Constanța au venit Mariana Solomon (directorul instituției) și Alexandru Negraru (consilier sport). „În urma inspecţiei de astăzi (n.r. ieri), s-a stabilit ca până joi să se facă nişte remedieri la Complex Stadion „Gheorghe Hagi“ (n.r. aşa cum figurează stadionul în actele Ministerului Tineretului şi Sportului). S-a încheiat un proces-verbal. A fost şi un reprezentant al Federaţiei Române de Fotbal, dar care, până nu se remediază lucrurile la stadion, nu poate să vizualizeze şi să dea un accept de omologare. Stadiul este destul de complicat. Noi, DJST Constanţa, am spus-o de când am preluat acest stadion, nu putem să facem investiţii masive sau lucrări de reparaţii, întrucât bugetul nu ne permite în acest moment, având în vedere patrimoniul foarte mare pe care îl administrăm. Suntem în plin proces de transfer către autoritatea locală“, a spus Mariana Solomon, la finele inspecției.„Îmi pare rău şi regret nespus că dorinţa suporterilor în momentul acesta nu este o certitudine că se poate juca pe stadionul Farul, dar vom vedea joi, când se va întruni iar comisia, dacă se pot face aceste remedieri. Noi, ca instituţie, nu avem un buget aprobat şi alocat pentru acestea. La noi există o procedură prin care putem remedia aceste lucruri. Şi dacă am face rost de o sponsorizare, să zic masivă, va fi procedură de achiziţii, licitaţie… Dar mai există şi alte variante, conform Legii 4, în care se poate desfăşura jocul pe stadion, dar cred că nu este cea acceptată şi dorită de noi toţi“, a mai precizat Mariana Solomon.Şeful DJST Constanţa a arătat că, odată cu performanţa şi cu avansarea în eşalon competiţional, cresc şi pretenţiile în ce priveşte infrastructura. „Am o nemulţumire sufletească, pentru că şi eu mi-aş fi dorit ca această echipă să joace pe stadionul Farul, întrucât sportul e important pentru noi toţi, dar, din păcate, ştim cu toţii că nu întrunim condiţiile necesare pentru desfăşurarea unei activităţi sau competiţii sportive. Deja suntem în Liga a 2-a şi pretenţiile cresc din ce în ce, odată cu performanţa. Dar sunt convinsă că în momentul în care acest complex va trece la autorităţile publice locale, se vor face investiţiile necesare, iar echipele de fotbal pot reveni. Pentru că nu vorbim doar de un singur club, ci de întreaga mişcare fotbalistică şi a atletismului din Constanţa“, a punctat Mariana Solomon.În ce priveşte relaţia de colaborare dintre suporteri şi DJST Constanţa, există nemulţumiri de ambele părţi. Ieri, la inspecţia de omologare, tensiunea a plutit în aer şi a existat şi o discuţie mai lungă cu Mariana Solomon. La final, suporterii au fost supăraţi, iar unul dintre ei s-a exprimat astfel: „Direcţia anti-sport“. „Am nemulţumiri mici, aş spune. Deşi am avut şi săptămâna trecută o întâlnire de lucru cu Consiliul Director al SSC Farul, în care i-am consiliat, dacă aş putea spune aşa, în privinţa unor lucruri pe care ar trebui să le pună la punct, şi din punctul de vedere al documentaţiei şi al paşilor pe care trebuie să-i urmeze pentru desfăşurarea activităţii, nu ştiu dacă s-a înţeles exact şi explicit, deşi există un proces-verbal creat în acest sens. Dar aş putea să mai spun multe lucruri pe care, prin corespondenţa pe care am avut-o cu SSC Farul, tot timpul le-am solicitat documente, în ideea de a-şi rezolva problemele. În acest moment, nu există un contract încheiat, ci o notă de comandă pentru pregătire pe terenul numărul 1 al stadionului şi pentru jocurile amicale, dacă întrunesc condiţiile. De atunci trebuiau să se gândească pentru a convoca această comisie“, a arătat directorul DJST Constanţa.Pe de altă parte, Mariana Solomon a subliniat că, la Direcţie, s-a aflat oficial foarte târziu de comisia de ieri, în urma corespondenţei de convocare de la SSC Farul. „Ne-am prezentat, am încercat să remediem şi acest lucru, venind în întâmpinarea lor, dar acum ni se cere să le spunem de astăzi (n.r. ieri) dacă joi vor întruni condiţiile. Acest aspect nu putem să-l spunem, nu depinde numai de noi. Mai există câteva nemulţumiri, dar pe care prefer să le rezolvăm ulterior. Sper ca toţi să încercăm să rezolvăm această situaţie. Sportul constănţean are nevoie să fim uniţi, să lăsăm scandalurile deoparte şi să încercăm să facem lucrurile pozitive. Altfel, pierdem vreme şi energie. Sportul constănţean are nevoie de o revigorare. Noi suntem cei responsabili de mersul bun al lucrurilor. Dacă vom încerca să facem un lucru pozitiv în fiecare zi, vom reuşi. Dar, dacă vom sta tot timpul să aruncăm vina de pe unii pe alţii, nu vom rezolva niciun fel de problemă“, a mai spus Mariana Solomon.În ce privinţa lotul de fotbalişti al SSC Farul pentru debutul în campionatul 2018/2019, Marcel Lică a spus că astăzi se merge la Bucureşti pentru legitimarea jucătorilor. „Contractele s-au întocmit, de acest aspect s-a ocupat Traian Gherghişan. La ora aceasta, avem 19 jucători care vor putea fi legitimaţi, urmând ca lotul să fie îmbunătăţit pe parcurs, atât numeric, cât şi valoric“, a arătat preşedintele executiv al SSC Farul.