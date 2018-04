Pentru unii, viata de lux, pentru altii, trai in infern. Este incredibil in ce conditii se traieste in acest cartier din Iasi. Diferentele sunt uluitoare - FOTO

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • De ani de zile, mii de ieseni care locuiesc pe o strada din Iasi traiesc un adevarat infern, asta in vreme ce vecinii de peste drum au parte de o viata de lux • Zona a fost distrusa complet dupa ce Veolia a mutat o conducta de termoficare pentru a face loc unei investitii imobiliare private, iar apoi a ingropat conducta sub nasul iesenilor care locuiau aici de zeci de ani, lasand in urma un peisaj cu totul dezolant • Oamenii au ajuns la limita rabdarii, merg lunar in audiente la Primaria Iasi pentru a solicita repararea urgenta a zonei in care se intampla tot mai multe accidente Locuitorii unui cartier din Iasi traiesc intr-un adevarat contrast. Miile de ieseni care locuiesc pe strada Parcului din zona Gradinar ...