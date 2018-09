PER ii cere lui Liviu Dragnea sa aplice cotele de redevența practicate la nivel european in noua Lege Offshore

Presedintele Klaus Iohannis si regele Iordaniei, Abdullah al II-lea, au avut, marti, o intalnire bilaterala in marja celei de-a 73-a sesiuni a Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite.

Inspectorul-şef, comisarul-şef Adrian Buga, a încasat o amendă judiciară de 5.000 de lei, de la un subaltern! Poliţistul Duţuc, în calitate de organ de urmărire penală, care instrumentează dosare, nu a putut trimite o serie de citaţii într-un dosar, în lipsa unui contract cu Poşta. Acesta a solicitat în scris conducerii IPJ Suceava rezolvarea acestei […] The post Ce tare! Un polițist i-a dat amendă chiar șefului! Cum a reacționat comisarul appeared first on Cancan.ro.