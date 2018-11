PER se opune ‘categoric’ defrișarii din Perimetrul Certej, ce ar putea fi exploatat

Ministerul Apelor şi Pădurilor supune consultării publice proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 ha de către S.C. Deva Gold S.A. pentru realizarea obiectivului „Exploatarea minereurilor auro-argintifere din Perimetrul Certej”. În acest context Partidul Ecologist Român spune că se opune unui astfel de proiect pe care îl consideră „dubios”.

„Partidul Ecologist Roman SE OPUNE CATEGORIC defrișarii vegetației forestiere pe suprafața mare de 53,3863 ha, in raport cu notele de fundamentare expuse pe site Constatam cu regret ca din Notele de fundamentare a Hotararii nu rezulta prioritatea Guvernului de a fi îndeplinite condițiile de siguranță a cetățenilor și protejarea mediului. De exemplu la se mentioneaza ca documentul nu se refera la acest subiect. Mai mult, nu avem planul activitatii si nici detalierea proiectului , prin urmare nu rezulta de nicaieri ca:

Defrisarea zonei respective este o conditie reala pentru buna desfasurare a proiectului in cauza (putem doar deduce ca suprafata ar putea fi destinata ca iaz de decantare, ceea ce ar presupune un risc major pentru localitatile din jur, neexistand cercetari/ studii in acest sens si tinand seama de tragicul accident ecologic de la Certej in care au murit 89 de oameni, când un baraj de steril a cedat dar si de accidentul care s-a produs la societatea Aurul S.A Baia Mare (cand in noaptea de 30 ianuarie 2000 barajul a cedat deversând 100 000 de metri cubi de ape contaminate cu cianuri (aproximativ 100 de tone de cianuri) s-au împraștiat peste câmpuri și în sistemul hidrografic local.

Nu cunoastem costurile reale ce vor fi platite de comunitate daca resursele naturale vor fi poluate, (apa, solul, aerul etc), iar zona va fi transformata intr –o zona nelocuibila. (consumul resurse naturale , ex: apa).

Nu stim daca proiectul in cauza privează comunitățile din jur de resurse naturale. Nu stim daca proiectul generează un nivel de degradare a mediului care poate face ca zona să devină mai puţin atractivă pentru a locui şi a lucra.

Notele de fundamentare mentioneaza ca de unde se deduce probabilitatea plantarii acestor zone. Mai mult, nu se mentioneaza detalii despre varsta padurii ce se doreste a fi sacrificata si nici nu se mentioneaza obligativitatea ingrijirii noii suprafete de puieti, cu obiectivul impaduririi reale a zonei oferite spre compensare.

Remarcam cu dezamagire la Sectiunea a 3-a , punctual 4, ca este mentionat , accord celebru, dealtfel, din cauza caracterului sau illegal, recunoscut chiar de ministrul mediului de atunci, doamna Rovana Plumb:

Avand in vedere datele prezentate mai sus, (observam ca procedura de avizare a fost marcată de nenumărate controverse, abuzuri şi suspiciuni de ilegalităţi comise de instituţii ale statului) ne rezervam, deci, dreptul de a suspecta legalitatea emiterii celorlalte documente amintite la Sectiunea 3, punctual 4 din Notele de Fundamentare.

Faptul ca “ S.C. Deva Gold S.A. a achitat în Fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică, aflat în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, taxa pentru scoaterea definitivă a terenurilor din fondul forestier naţional în valoare de 6.491.378,20 lei cu ordinul de plată nr. 980/23.07.2018.” nu ne intereseaza in sensul in care legislatia prevede plata dinainte a taxei, insa acest fapt ne duce cu gandul la posibilitatea pur formala a consultarii publice a prezentei Hotarari si nu a unei proceduri reale transparente, in sensul util a opinarii celor interesati, varianta incurajata si de absenta proiectului in sine (pe care Ministerul nu il pune la dispozitie) de care se leaga in mod direct acordul/ dezacordul societatii civile sau a unor entitati juridice in legatura cu defrisarea suprafetei la care face referire Hotararea.

Un alt aspect necunoscut publicului este procedura tehnica ce se doreste a fi utilizata in cadrul proiectului . Partidul Ecologist Roman este impotriva utilizării cianurilor în minerit si nu va sustine niciodata un proiect care implica aceasta tehnica totalmente daunatoare pentru om si mediu inconjurator. Menționăm că PER și-a exprimat în repetate rânduri OPOZIȚIA față de utilizarea tehnologiilor agresive asupra mediului înconjurator care afectează viața, sănătatea, siguranța existențială cât și bunăstarea comunităților umane. Mai mult, reamintim faptul ca PER a solicitat in ultimii ani promulgarea în regim de urgență a Legii de Protecție a Mediului Geologic care să reglementeze un mod obiectiv sistemul de exploatare a resurselor naturale și în subsolul României. De asemenea, am lansat si un proiect ce vizeaza introducerea taxei garanției de reglementare pe linie de protecție a mediului, cu conditii clare pentru companiile ce doresc sa faca exploatari in Romania”, se arată într-un comunicat de presă emis de președintele Partidului Ecologist Român, Dănuț Pop.

Președintele PER mai susține în concluzie că este vorba de o „afacere dubioasă”:

„Atragem atenția că nu este vorba de o procedura reală de punere în discuție întrucât nu sunt cunoscute toate detaliile, motiv pentru care înțelegem această consultare ca una ce are că scop înșelarea publicului și bifarea unei cerințe legale de formă. PER se opune acestui sistem și cere cu fermitate ca această dezbatere să fie reală cu toate documentele existente puse la dispoziția publicului precum și toate riscurile cunoscute de autorități, pentru a putea fi luată o hotărâre în cunoștință de cauză. Costurile unui accident ca cele menționate mai sus ar depăși cu mult orice posibil câștig al Statului Român din această afacere dubioasă”, se arată în comunicatul de presă.