PER: 'USR+ PLUS, un 'plus' al gandirii comuniste defuncte'

''Ca partid ecologist, ne declarăm stupefiaţi faţă de unele declarații ale noii vedete a politicii românești, Oana Bogdan, de la Plus. Ne-a uluit chestiunea aceea cu "dacă toți oamenii ar fi bogați am consuma resursele a 4 planete Pământ", căci, probabil, la PLUS, bogații ăia, ar vrea ca restul săracilor să nu mai aprindă nici lumina, să stea la opaiț și, dacă e posibil, să li se taie și fasolea că e pe bază de flatulaţii și eliberează metan, contribuind la efectul de seră al planetei.

Ideoloaga lui Cioloș, Oana- Maria Bogdan promovează pe facebook un discurs pur comunist. Aceasta este convinsă că un mare pas al omenirii ar fi renunțarea la proprietate, desființarea agriculturii și a domesticirii. Pe lângă ideile excentrice, total idealiste, "forța motrica" a PLUS militează și pentru înlocuirea vieții în cuplu, cu traiul sau relații în grupuri mai extinse. Nu știm dacă se referea efectiv la accesul pur sexual în astfel de grupuri, sau la modul de organizare (poligamic?), dar s-ar părea că Dacian Cioloș construiește, mai degrabă, o sectă decât un partid politic. Fără Bivolaru. Pe lângă sensibilitatea generată de dreptul la proprietate, pentru care au murit oameni în România, gafă pe care nici măcar un novice în politică nu ar trebui să și-o permită, vizionara excentrică scrie despre un soi de dezvoltare durabilă, concept din care derivă și renunțarea la proprietate, în opinia sa. Ea confundă mâncarea cu mâncărimea. Încurcă dreptul la proprietate cu forme ale participării la folosirea bunurilor. Este o diferența colosală între a cumpăra un serviciu și a participa la proprietate. Mai mult, Oana Bogdan exemplifică sistemul modern Airbnb și Uber ca să înțelegem rațiunea ei. Ori, acestea sunt forme de suplimentare a veniturilor proprietarilor, nu de renunțare la proprietate și de împărtășire a bunurilor și serviciilor. Cât despre "desființarea agriculturii", doamna care ne-a demonstrat că nu are limite de imaginație, se pare că nu are nici cunoștințe. Practic, aleasa creativă a lui Cioloș se poziționează efectiv impotriva viziunilor Uniunii Europene privind agricultura și dreptul la proprietate.

Am vrea să tratăm serios declarațiile doamnei în cauză, ridicată fiind de fostul premier Dacian Cioloș la rangul mare de personaj politic, dar a mai lansat o bombă. In chestiunea infrastructurii, Oana Bogdan sugerează că mai bine o lăsăm baltă cu autostrăzile şi ne orientăm pe soluţii de mobilitate. Altfel spus, să fim toţi duşi cu drona!

Cât despre USR, partenerul de alianță al PLUS, acesta promovează clar progresismul marxist prin poziţiile liderilor săi si face ca până și PSD-ul să fie un partid frecventabil, chiar dacă e condus de un penal. Despre Caramitru, fiul, ar fi multe de spus si o scriu chiar membrii USR pe pagina sa. Şi nu este chiar de bine. Să te prezinţi democrat şi în numele acestor valori să promovezi proiecte OBLIGATORII pentru români, doar pentru că aşa vrei tu, să anunţi că de îndată ce vei deţine puterea politică, vei face lege prin care să închizi pe unii adversari politici, nu doar că este nedemocratic, dar mai ales, este periculos pentru România. Mai mult, USR vine cu un capitalism exagerat care adâncește inegalitățile din societate. Ei vor școli private pentru bogați, separate de ale săracilor și profesori sub papucul elevilor și al părinților. USR vrea niște școli în care părinții și elevii să evalueze profesorii. Şi ar mai fi câteva idei ciudate pentru economie care numai de drapta nu sunt.

Deci, pe ce parte a eşichierului politic sunteţi măi, excentricilor?'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.