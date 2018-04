Percheziții DNA la fostul ministru de Finanțe, Sebastian Vladescu

ShareTweet Procurorii DNA fac marti perchezitii intr-un dosar in care ar fi implicati fostul ministru de Finante, Sebastian Vladescu, si Sorin Boureanu, fratele fostului deputat PDL, Cristian Boureanu, au declarat surse judiciare pentru Ziare.com. Este vorba despre un dosar de coruptie, anchetatorii cauta o serie de documente. Sebastian Vladescu mai este cercetat si in dosarul Rompetrol II, fiind acuzat de catre procurorii DIICOT de complicitate la delapidare si abuz in serviciu. ShareTweet