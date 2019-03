Perchezitii de amploare in 22 de judete si Bucuresti: Romani si bulgari, implicati in comert ilegal cu tutun

Politistii fac, vineri, aproape o suta de perchezitii in 22 de judete din tara si in municipiul Bucuresti la persoane banuite de comert ilegal cu tutun. Sunt implicati cetateni romani si bulgari vizati in cinci dosare penale. Produsul se vindea pe site-uri de comert electronic, vanzatorul prezentand date de identificare false.