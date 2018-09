Perchezitii de AMPLOARE in Bucuresti si in patru judete: Este vizata o retea de EVAZIUNE ce a cauzat un prejudiciu IMENS

Politistii specializati in investigarea criminalitatii economice au efectuat miercuri 26 de perchezitii, in municipiul Bucuresti si in judetele Ilfov, Dambovita, Arges si Prahova, la sediile mai multor firme si la locuintele unor persoane banuite de crearea unui prejudiciu de aproape 9 milioane de lei, prin evaziune fiscala.

“Din materialul probator administrat pana in prezent, au rezultat indicii ca persoanele in cauza, in perioada ianuarie 2012 – ianuarie 2014, ar fi creat un sistem prin care societati comerciale controlate si administrate in fapt de acestea, dar si societati ce apartineau altor persoane, s-ar fi sustras de la indeplinirea obligatiilor fiscale catre bugetul de stat, respectiv de la plata T.V.A. si a impozitului pe profit.

Activitatea infractionala se realiza prin evidentierea in contabilitate si in documentele legale (deconturile de T.V.A. si declaratiile privind obligatiile de plata catre bugetul de stat) a unor operatiuni nereale si cheltuieli fictive, in baza unor relatii cu societati controlate in fapt tot de persoanele banuite”, anunta Politia Romana prin intermediul unui comunicat de presa.

Prejudiciul cauzat prin activitatea ilicita este de 8.982.728 de lei, reprezentand T.V.A. si impozit pe profit, eludate la plata.

In vederea continuarii cercetarilor, 32 de persoane vor fi conduse la audieri.

