Perchezitii de amploare in Romania! Iasul, printre orasele vizate

Politistii din judetul Mures, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, efectueaza, joi, 87 de perchezitii in 11 judete la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 2.000.000 de lei. "La aceasta ora, politistii Inspectoratului de Politie Judetean Mures, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza 87 de perchezitii, in judetele Mures, Alba, Arges, Arad, Bistrita-Nasaud, Bacau, Cluj, Ilfov, Iasi, Mehedinti si Neamt, intr-un dosar de evaziune fiscala. Din cercetari a rezultat faptul ca, in perioada 2016 -2018, reprezentantii unei firme din Mures, avand ca obiect de activitate servicii ...