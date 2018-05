Perchezitii de amploare in ultima saptamana in mai multe dosare de infractiuni economice. Prejudiciu urias

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 68 de percheziții, în cadrul unor dosare penale, întocmite pe numele unor persoane bănuite de infracțiuni economice.Au fost instituite măsuri asigurătorii în valoare de peste 55.000.000 de lei, dintre care peste 1.000.000 de lei și peste 5.000.000 de USD în numerar sau în cont bancar.În perioada 21 – 27 aprilie a.c., sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, poliţiştii au efectuat 68 de percheziții domiciliare și au pus în aplicare 39 de mandate de aducere, în cadrul unor dosare penale ce vizează infracțiuni economice.În cauzele penale instrumentate, faţă de 187 de persoane s-a dispus continuarea urmăririi penale, fiind luate măsuri preventive față de 21 dintre acestea (6 reținute, 2 arestate preventiv, 12 sub control judiciar și 1 sub control judiciar pe cauțiune).De asemenea, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unor bunuri, în valoare totală de peste 55.000.000 de lei, dintre care peste 1.000.000 de lei și peste 5.000.000 de USD în numerar sau în cont bancar. Totodată, au fost indisponibilizate bunuri în valoare totală de peste 50.000.000 de lei.* * *La data de 24 aprilie a.c., peste 70 de poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, au efectuat 13 percheziții domiciliare.Perchezițiile au fost efectuate în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Teleorman, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de contrabandă cu ţigarete.În urma perchezițiilor, au fost ridicate 90.000 de ţigarete, 64.000 de lei, 34.000 de dolari şi 2.400 de euro.Din cercetări a rezultat că, în perioada decembrie 2017 – aprilie 2018, cei în cauză ar fi achiziţionat, transportat, deţinut şi comercializat importante cantităţi de ţigarete de provenienţă extracomunitară, fără respectarea prevederilor legale.În urma cercetărilor s-a stabilit faptul că, în perioada decembrie 2017- ianuarie 2018, cei în cauză ar fi deținut, depozitat, transportat și comercializat aproximativ 400.000 de țigarete.Față de 2 persoane a fost luată măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, iar față de o altă persoană a fost dispusă măsura controlului judiciar sub cauțiune.