Perchezitii in Constanta, la persoane banuite de contrabanda cu produse din tutun. Ce au descoperit politistii (galerie foto)

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Biroul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa, au efectuat opt percheziţii domiciliare pe raza județului Constanţa, într-un dosar penal în care nouă cetăţeni români sunt cercetaţi sub aspectul săvârşirii infracţiunii de contrabandă cu produse din tutun.În urma percheziţiilor au fost ridicate în vederea confiscării peste 7.000 pachete cu ţigări, diverse sume de bani şi au fost indisponibilizate cinci autoturisme.În data de 01.04.2018, în urma activităților informativ-operative desfăşurate de lucrătorii de poliție judiciară din cadrul Biroului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, au pus în aplicare opt mandate de percheziție domiciliară, pe raza localităților Constanța, Năvodari și Valu lui Traian, emise de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția penală.În urma percheziţiilor, poliţiştii de frontieră au ridicat în vederea confiscării cantitatea totală de 7.236 pachete cu țigări de contrabandă, mărcile Ashima, Marlboro, Marvel, Palace, Fast, Marble, Rothmans şi L&M, în valoare de aproximativ 72.360 lei, 1.200 de euro și 52.090 lei și au fost indisponibilizate cinci autoturisme, evaluate la 69.800 euro.În cauză sunt cercetaţi nouă cetățeni români, cu vârste cuprinse între 31 și 47 de ani, pentru săvârşirea infracţiunii de contrabandă, iar pentru trei dintre ei au fost emise ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi judecătorului de drepturi și libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța cu propunere de arestare preventivă.