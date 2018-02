Perchezitii in judetele Bacau si Constanta, intr-un dosar de trafic de droguri. Ce au descoperit procurorii DIICOT

Trei persoane au fost reţinute pentru 24 ore, iar alte 6 au fost plasate sub control judiciar, în urma a 8 percheziții domiciliare efectuate de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Bacău şi Constanţa și de procurorii D.I.I.C.O.T., cu sprijinul Direcției Operaţiuni Speciale.La data de 22 februarie a.c., polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Bacău, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Bacău, au efectuat 8 percheziții domiciliare în Bacău, Constanţa şi Eforie Nord, la persoane bănuite de trafic şi consum de droguri.În urma perchezițiilor, au fost ridicate 100 g. de fragmente vegetale mărunțite ce conțin substanţe cu efect psihoactiv, aproximativ 3 g. de muguri de cannabis, un cântar electronic, un grinder, mai multe folii, țiple din plastic şi ambalaje folosite la prepararea, porţionarea şi administrarea drogurilor, 5.260 de lei, 2.870 de euro, 340 de lire sterline şi 100 USD, 6 laptop-uri, 8 tablete, 30 de telefoane mobile și 21 de cartele SIM.Șapte persoane au fost conduse pentru audieri la sediul D.I.I.C.O.T. - S.T. Bacău. 3 dintre acestea sau fost reținute, iar față de alte 6 persoane s-a dispus măsura controlului judiciar, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea sau aderarea la un grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și efectuarea de operațiuni ilicite cu substanțe susceptibile de a avea efecte psihoactive.Cele 3 persoane reţinute, în vârstă de 24 de ani, vor fi prezentate Tribunalului Bacău, cu propunere de arestare preventivă.La activități au participat și jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău.