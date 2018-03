Perchezitii in judetul Constanta, intr-un dosar de evaziune fiscala. Ce au descoperit inspectorii antifrauda

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al I.P.J. Constanţa, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, împreună cu cinci inspectori antifraudă, au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Constanţa.La data de 28 martie a.c.,polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice al I.P.J. Constanţa, au efectuat 13 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Constanţa, în cadrul unui dosar penal, în care se efectuează cercetări pentru comiterea infracţiunii de evaziune, faptă prev. de art. 9 alin. 1 lit. c din Legea nr. 241/2005, cu consecința prejudicierii bugetului general consolidat al statului cu suma de 271.028 de lei.În urma perchezițiilor, polițiștii au identificat și ridicat documente financiar-contabile, aparatură I.T., medii de stocare și carduri bancare.