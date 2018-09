Perchezitii la case de amanet din Medgidia si Constanta. Doi suspecti de furt au fost arestati preventiv

”De asemenea, cei trei se fac vinovați de comiterea unui alt furt din locuință petrecut în noaptea de 24/25 august a.c. Inițial, cei doi suspecți au fost reținuți pe baza de ordonanțe și ulterior prezentați instanței de judecată care a dispus arestarea preventivă pentru o perioada de 30 de zile și depunerea lor în CRAP al IPJ Constanța. De asemenea, in cursul zilei de 3 septembrie a.c., polițiștii constănțeni au efectuat patru perchezitii la trei case de amanet din Medgidia și o casa de amanet din Constanța, unde au fost identificate bunuri sustrase din diferite locații, 16 telefoane mobile, un laptop și 10 ceasuri de mână, care au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor” - au mai precizat reprezentanții IPJ Constanța.

Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Constanța, Biroul Investigații Criminale și de la Secțiile de poliție 2 și 4, au identificat și reținut un tânar de 19 ani din Lumina și un minor de 16 ani din Hârșova, bănuiți de comiterea unor infracțiuni de furt din locuințe.Potrivit IPJ Constanța, cei doi au fost sprijiniți în activitatea infracțională și de un alt tânăr, de 22 de ani, din Lumina, care momentan se sustrage cercetărilor.Pentru prinderea primilor doi a fost realizat un flagrant în municipiul Constanța, când au fost găsite sume de bani in lei și euro asupra lor, sustrase in noaptea de 31 august/1 septembrie dintr.un apartament situat in cartierul Tomis Nord.În timpul acțiunii, Minorul de 16 ani a încercat să fugă cu un taxi și a fost urmărit. La un filtru realizat de polițiștii Secției 4 a fost reținut, având o sumă în euro asupra lui.Din investigațiile efectuate s-a stabilit că banii fuseseră sustrași în acea noapte din apartamentul unei femei din Tomis Nord.De asemenea, celălalt suspect a încercat să fugă la vederea echipajelor de poliție și a aruncat un portofel in care era o suma in lei. Și acest portofel a fost sustras din apartamentul menționat.