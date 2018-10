Perchezitii la Constanta ale politistilor romani in colaborare cu investigatori fiscali germani. A fost pus sechestru pe mai multe imobile

În urma a 69 de percheziții efectuate de polițiștii din Cluj și autoritățile din Germania, au fost descoperiți și ridicați aproximativ 100.000 de lei și 30.000 de euro. În cauză a fost aplicată măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a 8 imobile din județele Cluj și Alba. De asemenea, 35 de persoane bănuite au fost depistate și conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală.În urma a 69 de percheziții efectuate, ieri, de echipe comune de anchetă compuse din polițiști din Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au fost identificate și ridicate, în vederea expertizării, înscrisuri și documente contabile, zeci de laptopuri, PC – uri, telefoane mobile, tablete și alte dispozitive electronice.De asemenea, au fost descoperiți aproximativ 100.000 de lei și 30.000 de euro într-o locație din județul Cluj, care au fost indisponibilizați în vederea continuării cercetărilor.În cauză a fost aplicată și măsura asiguratorie a sechestrului judiciar asupra a 8 imobile din județele Cluj și Alba. De asemenea, 35 de persoane bănuite au fost depistate și conduse la audieri, fiind cercetate pentru evaziune fiscală.Polițiști clujeni au pus în aplicare un mandat european de arestare emis pe numele unuia dintre cei implicați, un bărbat, de 30 de ani, din Cluj-Napoca. Acesta a fost prezentat astăzi judecătorilor de la Tribunalul Cluj. Instanța a confirmat măsura dispusă, urmând ca acesta să fie predat autorităților germane.Cercetările continuă în acest caz pentru depistarea tuturor persoanelor implicate, pentru documentarea întregii activități infracționale și recuperarea prejudiciului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj.Reamintim că, la data de 9 octombrie a.c., echipe comune de anchetă compuse din polițiști specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj, împreună cu investigatori fiscali germani din cadrul Autorității Fiscale din Nürnberg Sud - Oficiul de Investigare a Fraudelor Fiscale, au efectuat mai multe percheziţii la domiciliile a 56 de persoane bănuite de evaziune fiscală.Perchezițiile au fost efectuate pe raza judeţelor Cluj, Alba, Arad, Argeș, Bihor,, Hunedoara, Iași, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Tulcea, precum și în municipiul București la adresele persoanelor bănuite și ale societăților comerciale administrate de acestea.De asemenea, sunt puse în executare 56 de mandate de aducere a persoanelor cercetate în cauză, acestea urmând a fi conduse la audieri.Persoanele respective sunt bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală, fapte comise pe teritoriul statului german, printr-un mecanism de fraudare a plății TVA în cadrul căruia ar fi fost utilizate societăți comerciale de tip firmă fantomă din România, Ungaria, Slovacia, Cehia, Polonia și Austria.Practic, ar fi fost achiziționate scriptic autovehicule prin intermediul acestor societăți, evitându-se astfel plata TVA-ului către statul german, însă, faptic beneficiarii reali ai achizițiilor ar fi fost persoane fizice din România.Acţiunea comună a poliţiştilor români cu reprezentanţii autorităţilor germane s-a desfăşurat în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale U.E şi ale Deciziei-cadru a Consiliului din 13 iunie 2002, prin intermediul biroului naţional român din cadrul EUROJUST.Echipa comună de anchetă a devenit operaţională la sfârșitul lunii mai a acestui an şi a fost constituită cu scopul facilitării efectuării de cercetări penale în dosarele penale aflate în cercetarea Parchetului Nürnberg-Fürth şi Parchetului de lângă Tribunalul Cluj, împreună cu polițiștii Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj.Prejudiciul cauzat statului german ca urmare a săvârșirii acestor fapte este de aproximativ 21.300.000 de euro, în cauză urmând a fi dispuse măsuri asiguratorii pentru recuperare.