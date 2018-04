Perchezitii la Constanta la suspecti de contrabanda cu tigari. Politistii de frontiera au urmarit autoturismul unui suspect in trafic

”În urma activităților desfășurate, poliţiştii de frontieră au ridicat în vederea confiscării cantitatea totală de 7.132 pachete cu țigări de contrabandă, mărcile Ashima și Marble, în valoare de aproximativ 71.320 lei și au fost indisponibilizate trei autoturisme, mărcile Volkswagen Passat, Hyundai Accent și Volkswagen Golf” - au transmis reprezentanții Gărzii de Coastă.

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă – Serviciul Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, au descoperit peste 7.000 pachete de țigări de contrabandă la doi cetățeni români bănuiți că sunt implicați în activități de contrabandă cu țigăriPotrivit Gărzii de Coastă, în data de 24.04.2018, în urma activităților informativ-operative, poliţiştii de frontieră din cadrul Serviciului Prevenirea și Combaterea Migrației Ilegale și Infracționalității Transfrontaliere al Gărzii de Coastă, sub coordonarea procurorului învestit în cauză din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au depistat doi cetățeni români, A.C. și G.N., în timp ce desfășurau activități de comercializare a produselor din tutun pe o stradă din municipiul Constanţa.La intervenția polițiștilor de frontieră, unul dintre bărbaţi, A.C., în vârstă de 46 de ani, nu s-a suspus somării acestora, a urcat în autoturism și a plecat în viteză, pe străzile din zonă. Poliţiştii de frontieră au pornit în urmărirea şoferului care a oprit pe o stradă lăturalnică unde a abandonat maşina. Totodată, în urma verificării autoturismului ce aparţinea celuilalt cetăţean român, G.N., în vârstă de 62 de ani, au fost descoperite în portbagaj 1.000 de pachete cu țigări de contrabandă, marca Marble.În urma celor constatate, poliţiştii de frontieră au extins cercetările şi au fost puse în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, pe raza judeţului Constanța, emise de Judecătorul de Drepturi și Libertăți din cadrul Judecătoriei Constanța - Secția penală, la locațiile folosite de către A.C., unde existau suspiciuni că sunt depozitate ţigări de contrabandă.În cauză, cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului învestit din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, la finalizare urmând a fi luate masurile legale ce se impun.Sursa foto: Garda de Coastă