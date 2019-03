Perchezitii la persoane banuite de contrabanda cu tigari si alcool. Ce au constatat politistii constanteni de la Transporturi (galerie foto)

Polițiștii de la transporturi din Constanța, sub coordonarea Direcției de Poliție Transporturi din cadrul Poliției Române, au efectuat 6 percheziții, la persoane bănuite de contrabandă cu țigări, în urma unei acțiuni de depistare în flagrant delict.Ieri, 8 martie a.c., polițiștii Secției Regionale de Poliție Transporturi Constanța au depistat în flagrant delict un bărbat, de 55 de ani, în timp ce comercializa 20.000 de țigarete, fără timbre românești de accizare, unui alt bărbat, administrator al unei societăți comerciale din orașul Năvodari, județul Constanța.În continuarea cercetărilor, polițiștii au efectuat 6 percheziții domiciliare, pe raza județelor Constanța și Vrancea, în urma cărora au fost descoperite și ridicate, în vederea confiscării, mai multe bunuri, printre care peste 115.000 de țigarete de diferite mărci, fără ca acestea să aibă aplicate timbre de accizare românești.De asemenea, polițiștii au descoperit, la domiciliul unui bărbat, de 50 de ani, din județul Vrancea, aproximativ 12.000 de litri de băuturi alcoolice, susceptibile a fi contrafăcute, bani, două autovehicule de transport marfă, precum și mai multe recipiente goale, folosite la activitatea infracțională.Din cercetări a reieșit că băuturile alcoolice descoperite în urma percheziției din Vrancea ar fi fost comercializate, de către o societate comercială cu sediul în orașul Năvodari, județul Constanța.Toate cele peste 135.000 de țigarete au fost ridicate, în vederea confiscării, iar cantitatea de băuturi alcoolice a fost indisponibilizată.Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de aproximativ 115.000 de lei.În cauză, polițiștii continuă cercetările, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța, față de 3 persoane, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, cât și pentru comiterea de infracțiuni la regimul Codului fiscal.Cei 3 bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore, urmând ca în cursul acestei zile să fie prezentați instanței de judecată, cu propunere de arestare preventivă, pentru 30 de zile.Activitățile au beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Poliției Române, de sprijinul polițiștilor de la transporturi din Galați și Vrancea, precum și al luptătorilor serviciilor pentru acțiuni speciale Constanța și Vrancea.Totodată, în activități au fost angrenați și lucrătorii birourilor vamale Constanța și Vrancea.Sursa foto: Poliția Română