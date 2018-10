Perchezitii la suspecti de inselaciune prin vanzarea de autoturisme. Cum actionau suspectii

”Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie” - au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.

Marţi, 30 octombrie a.c., poliţişti din cadrul Serviciului Investigaţii Criminale – Poliţia Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, au pus în aplicare 4 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi fals informatic, prejudiciul creat fiind estimat la 40.000 de euro.Potrivit Poliției Capitalei, din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2014 – până în prezent, prin intermediul unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate leasingul operaţional, ar fi înşelat mai multe persoane fizice și juridice, oferindu-le spre vânzare autoturisme cu kilometrajul modificat.Astfel, după ce recuperau autovehiculele de la utilizatorii care nu achitau contravaloarea ratelor lunare, modificau sistemul informatic al computerului de bord, iar ulterior vindeau autoturismele în cauză cu sume mai mari decât valoarea acestora raportate la kilometrajul real, înşelând astfel peste 40 de persoane vătămate.Totodată, bănuiţii, cu sprijinul unor service-uri auto, ar fi fraudat mai multe societăţi de asigurare, prin prisma provocării unor avarii suplimentare asupra caroseriei autoturismelor recuperate, pentru obţinerea unor dosare de daună cu valoare mai mare, în vederea cosmetizării autovehiculelor respective, scopul final fiind obţinerea unui preţ mai mare la revânzarea acestora.La data de 30 octombrie a.c. au fost puse în aplicare patru mandate de percheziţie domiciliară, persoanele implicate fiind conduse pentru audieri la sediul Serviciului Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Capitalei.Cercetările sunt continuate de poliţiştii Capitalei, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de înşelăciune, fals informatic, înşelăciune privind asigurările, fals în declaraţii şi uz de fals.