Perchezitii la suspecti de trafic de droguri. Doua persoane au fost retinute si ulterior arestate preventiv

Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T., au ridicat 160 de grame de cannabis, 1.100 de euro și 900 de lei, în urma a 4 percheziții domiciliare. Două persoane au fost reținute și ulterior arestate preventiv.Potrivit Poliției Române, la data de 14 aprilie a.c., polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Giurgiu, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Giurgiu, au prins în flagrant delict un bărbat, de 29 de ani, din municipiul Giurgiu, în timp ce ar fi achiziționat aproximativ 45 de grame de cannabis din apartamentul unui alt bărbat, de 36 de ani, din județul Ilfov.La aceeași dată, în baza mandatelor emise de Tribunalul Giurgiu, au fost efectuate 4 percheziții domiciliare în municipiul Giurgiu, precum și în București și în județul Ilfov, la locuințele celor cercetați în cauză.În urma perchezițiilor, au fost ridicate 160 de grame de cannabis, mai multe înscrisuri, 1.100 de euro și 900 de lei.Din cercetări a reieșit că, începând cu luna ianuarie 2018, în mod repetat, cei doi ar fi cumpărat, deținut și vândut diferite cantități de droguri, în județele Ilfov și Giurgiu.Bărbatul de 36 de ani, care locuia fără forme legale în județul Ilfov, ar fi furnizat droguri de risc tinerilor din municipiul Giurgiu, prin intermediul celui de-al doilea bărbat, care avea ca preocupare identificarea potențialilor clienți.Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, ulterior fiind arestați preventiv.Cercetările sunt continuate, sub aspectul comiterii infracțiunii de trafic de droguri de risc.