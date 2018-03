Perchezitii la suspecti de trafic de droguri. Trei persoane au fost retinute. Ce au gasit politistii la locuintele suspectilor

Polițiștii de combatere a criminalității organizate din Călărași, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, sub coordonarea D.I.I.C.O.T., Călărași au efectuat 3 percheziții în București și Călărași, la persoane bănuite de trafic de droguri de risc. 3 de persoane au fost arestate preventiv, informează Poliţia Română.Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Călărași, sub coordonarea procurorilor D.I.I.C.O.T. – B.T. Călărași, cercetează 3 persoane din București și Călărași, bănuite de trafic de droguri de risc.În urma perchezițiilor, polițiștii au indisponibilizat 224 de grame de cannabis, un cântar electronic de precizie, 4 telefoane mobile, 2.000 de lei și 4 grindere folosite la mărunțirea drogurilor.În fapt, în cursul anului 2018, un bărbat, de 27 de ani, din comuna Luica, județul Călărași, ar fi expediat din Spania, un colet conținând cannabis, concubinei sale, din municipiul București.Ulterior drogurile ar fi fost vândute către consumatori sau către alți dealeri, dintre aceștia fiind identificați doi bărbați, din Oltenița.3 persoane, cu vârste cuprinse între 25 și 30 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, ulterior fiind arestate preventiv.Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunilor de trafic de droguri de risc, precum și introducerea în țară de droguri de risc.Acțiunea a beneficiat de sprijinul jandarmilor din Călărași.