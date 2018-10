Perchezitii la un centru de plasament din Ploiesti: Mai multi angajati sunt suspectati de purtare abuziva

Perchezitii google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii din Prahova au facut, marti, patru perchezitii, una la centrul de plasament Sfantul Andrei din Ploiesti, si alte trei la domiciliile unor angajati, potrivit unor surse judiciare, existand suspiciuni de purtare abuziva si rele tratamente aplicate minorului. 15 persoane au fost duse la audieri. "Din cercetari a reiesit ca, in cursul anului curent, persoanele in cauza, aflate in exercitarea atributiilor de serviciu, ar fi pus in primejdie dezvoltarea fizica, intelectuala sau morala a mai multor minori, prin masuri sau tratamente de orice fel. In urma perchezitiilor, au fost ridicate inscrisuri, in vederea continuarii cercetarilor", potrivit IGPR. Surse din randul anchetatorilor declara c ...