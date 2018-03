Perdele forestiere plantate pentru protectia Autostrazii Soarelui. Cine a participat la actiunea de plantare (galerie foto)

Azi a demarat prima plantare din acest an de perdele forestiere pentru protecția Autostrăzii A2, pe tronsonul situat între km 73+930 - 74+681, pe rază com Dor Mărunt. Aceste perdele forestiere reprezintă bariere naturale foarte eficiente în condițîi de viscol și ninsori abundente, potrivit DRDP Constanța.Această acțiune este realizată prin colaborarea între Ministerul Apelor și Pădurilor - ROMSILVA și Ministerul Tranporturilor, prin CNAIR- DRDP Constanța.Participanți: Directorul General al ROMSILVA, Ciprian Pahontu, Prefectul Jud. Călărași, George Iacob, Șeful Secției de Drumuri Naționale Călărași, Ichim Marian, Primarul Com. Dor Mărunt, Iacomi Ion, directorul Direcției Silvice Călărași, Ana Titu, Șeful Ocolului Silvic Lehliu, Barbu Marian.Suprafața terenului public pe care se montează perdeaua forestieră este de 2,350 ha(100 m lungime, 30 m lățime). Se vor planta 15 rânduri de puieți, la o distanță de 2 m între rânduri și 1 m pe rând. Speciile de puieți sunt: arbuști, vișin turcesc, arțar, velniş, dud și pin negru.Primul și ultimul rând vor fi de măceș.Acțiunea este realizată cu voluntari de la Liceul Alexandru Odobescu din Lehliu și cu pădurari de la Ocolul Silvic Lehliu și Călărași care îi învață pe elevi cum să planteze.