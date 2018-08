Perechea romana compusa din Simona Halep si Irina Begu a fost eliminata in primul tur la dublu dupa ce au ratat doua mingi de meci

Simona Halep si Irina Begu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Perechea romana compusa din Simona Halep si Irina Begu a fost eliminata in primul tur al probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Montreal, dotat cu premii totale de 2,82 milioane dolari, fiind invinsa cu 4-6, 7-6 (7/1), 11-9 de cuplul Johanna Konta (Marea Britanie)/Shuai Zhang (China), intr-o partida disputata luni, scrie Agerpres. De mentionat ca romancele au ratat doua mingi de meci, pe serviciul Simonei Halep, in setul secund, la scorul de 5-4 in favoarea romancelor. Vezi si: Mihaela Buzarnescu, mesaj dupa ce a castigat primul titlu WTA din cariera Halep si Begu au fost recompensate cu un cec in valoare 4.690 dolari pentru participarea la aceasta proba. Cele doua reprezent ...