Performanța uriașa reușita de Alba Blaj: E prima echipa europeana care s-a calificat in Play-off 6

Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, e prima echipă care ajunge în Play-off 6, la care vor participa cele mai bune 6 echipe ale Europei.

Într-o atmosferă de gală, în Sala Sporturilor "Transilvania" din Sibiu, Volei AlbaBlaj avea nevoie de un succes cu polonezele de la Developres Rzeszow pentru calificarea în Play-off 6, asta pentru a nu mai depinde de ultima etapă.

Aproximativ 2.000 de fani le-au susținut pe campioane, care reușiseră un sezon de vis în Liga Campionilor, anunță gsp.ro.

Și fetele antrenate de Darko Zakoc nu le-au înșelat încrederea, 3-1. Au închis rapid conturile în fața unei echipe poloneze care are un buget de două ori mai mare decât al blăjencelor.

Cubaneza Ana Abel Cleger, Adina Salaoru, Nneka Onyejekwe și celelalte au câștigat rapid primele două seturi, la 15 și 16.

Apoi, parcă pentru a le mai oferi spectatorilor volei, în al treilea au jucat mai relaxat, trăgându-și sufletele. Polonezele au câătigat la 20. Setul 4 avea însă să fie ultimul, unul terminat rapid, în doar 24 de minute, în care Developres Rzeszow nu a punctat decât de 12 ori.

3-1, victorie și o calificare istorică! Volei Alba Blaj ajunge între cele mai bune 6 echipe ale Europei, o performanță în care nimeni nu spera la începutul întrecerii, mai ales că în cele două participări precedente, româncele abia făcuseră câte o victoire de palmares.

"Este o zi mare pentru noi și pentru voleiul românesc. Am adunat cinci victorii în tot atâtea meciuri și cred că merităm respectul pentru asta. A fost foarte greu, am jucat meciuri din trei în trei zile, iar acest lucru s-a văzut. Am pierdut-o pe Marina Vujovici, o jucătoare foarte importantă, care s-a accidentat. Am arătat caracter și sunt mândru de echipa mea. Va fi o misiune dură în Playoff 6, ne va fi greu, dar vom da totul pentru a arăta de ce suntem în stare", a declarat antrenorul Darko Zakoc.